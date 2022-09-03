Фернандо Алонсо: «Главной проблемой стал трафик – мы потеряли много времени и не попали в третий сегмент»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что не сумел пробиться в третий сегменте из-за попадания в трафик.

По словам Алонсо, на быстром круге ему помешал Серхио Перес.

«Главной проблемой стал трафик во втором сегменте. На тот момент я все сессию постоянно находился на 6-7 позиции. Так было и в первом, и во втором сегменте. Во второй попытке я шел с улучшением времени на полсекунды к моменту входа в девятый поворот – и тут у нас возникло недопонимание с пилотом «Ред Булл», который оказался впереди меня на трассе. И в результате на том круге мы потеряли очень много времени. К сожалению, в итоге мы не попали в третий сегмент квалификации, хотя нам хватало скорости, чтобы попасть туда.

Если что-то подобное случается в первом сегменте, то у вас остается достаточно времени все исправить. То же касается первой попытки во втором сегменте – у тебя в запасе остается еще один комплект шин. Когда же наступает момент истины, условия на трассе идеальные, и на быстром круге ты попадаешь в трафик – что сказать, жаль.

В Зандворте очень короткий круг, трасса узкая – здесь ситуация с трафиком всегда сложнее. В Монце будет совсем другая история – там есть длинные прямые, там гораздо проще пропускать других на круге. К сожалению, сегодня это случилось с нами именно здесь.

В гонке я не жду большого количества обгонов. Мне кажется, что здесь для обгона соперника у тебя должно быть очень большое преимущество по скорости или по состоянию шин. Так что будет трудно – как минимум так же, как в прошлый раз. Также могут возникать проблемы из-за перегрева шин. Сегодня такие проблемы были. Хотя завтра ожидается облачная погода, а может даже небольшой дождь. Так что посмотрим», – рассказал Алонсо.

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