Мик Шумахер: «Попадание в третий сегмент квалификации – это здорово»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень доволен попаданием в третий сегмент сессии.

«Попадание в третий сегмент квалификации – это здорово. Понятно, что мы очень рады такому выступлению. Это неожиданный результат – мы скорее ожидали, что закончим борьбу во втором сегменте. А попадание в третий сегмент и повторение там очень неплохого времени круга второго сегмента – это очень хорошо. И теперь завтра мы начнем гонку с хорошей стартовой позиции.

При этом мы сильно не меняли настройки болида, просто чуть-чуть их доработали. К счастью, наши настройки хорошо работали с самого начала уик-энда, и нам не пришлось сильно их менять. А это всегда помогает – в первую очередь почувствовать уверенность и набирать скорость по ходу уик-энда», – рассказал Шумахер.

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