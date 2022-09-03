Ландо Норрис: «Риккардо мотивирован как никогда, так как хочет уйти из «Макларена» на высокой ноте»

Пилот «Макларена» уверен, что Даниэль Риккардо сохраняет мотивацию.

Британский гонщик рассказал, что атмосфера в команде не испортилась после объявления об уходе Риккардо по окончании сезона.

«Я считаю, все по-прежнему отлично, даже со стороны Даниэля. Исходя из моего жизненного опыта, я могу понять, когда человек старается, а когда ему все равно. Видно, что Даниэль пытается разобраться, тратит время и усилия, чтобы ехать быстрее.

Ничего не изменилось, все мотивированы. Думаю, Даниэль мотивирован как никогда, так как хочет закончить работу в команде на высокой ноте. Так поступают гонщики – они хотят проявить себя. Все хорошо, в команде чувствуется энергия.

Ситуация все еще непростая: когда борешься за десятое или 12-е места, это не то, чего ты хочешь. Но мы видим проблески того, где можем оказаться, если сможем улучшить какие-то мелочи. И, уверен, мы это сделаем», – заявил Ландо после квалификации к .

Норрис завершил сессию на седьмом месте, Риккардо – на 18-м.

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