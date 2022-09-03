Оскар Пиастри: «Более 10 лет слежу за Риккардо как фанат. Жаль, что среди всех гонщиков «Ф-1» я заменяю австралийца»

Оскар Пиастри рассказал об отношении к Даниэлю Риккардо, которого заменит в «Макларене».

По словам резервиста «Альпин», соотечественник много лет является для него примером для подражания.

«Мне как австралийцу жаль, что среди всех людей на решетке я заменяю Даниэля. Я более десяти лет слежу за его гонками как фанат – по сути, с тех пор, как сам начал гоняться. Я безмерно уважаю Даниэля. Его достижения – победы в гонках и подиумы, а также его характер – думаю, это фантастическая личность для «Формулы-1».

Я желаю ему всего наилучшего, что бы ни ждало его в будущем. Тем не менее, не я выбираю, какого пилота заменяю. Я не могу упускать возможность из-за того, что предыдущий гонщик на этом месте – Даниэль. «Макларен» очень хотел меня заполучить, и шанс был слишком хорошим, чтобы отказываться», – подчеркнул Оскар.

Оскар Пиастри: «Я много раз говорил Сафнауэру, что уйду из «Альпин», а он объявил о моем повышении перед членами команды, не знакомыми с ситуацией»

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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