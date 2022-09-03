Карлос Сайнс: «Проехал чистый круг без ошибок, мне просто не хватило той самой 0,1 секунды»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

«Я проехал чистый круг без ошибок, мне просто не хватило той самой 0,1 секунды, чтобы обойти Шарля и Макса. Я гнал на пределе, использовал каждый доступный метр трассы, который можно использовать, если вы хотите, чтобы ваш круг засчитали. Квалификация вышла непростой, но я правда считаю, что мы выступили очень неплохо.

Думаю, завтра нас ждет очень интересный день. В гонке будет происходить много событий, хотя это и не самая простая трасса для обгонов, у нас будет множество вариантов изменить ситуацию за счет стратегии», – рассказал Сайнс.

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