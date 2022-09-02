Кристиан Хорнер: «Ферстаппен потерял много трекового времени и в целом был не очень доволен балансом машины»

Руководитель прокомментировал поломку болида , из-за которой гонщик пропустил первую практику перед .

«В качестве меры предосторожности мы заменили коробку передач и все детали в задней части болида. Команда очень здорово потрудилась, теперь все в машине работает хорошо. При этом Макс конечно потерял много трекового времени и в целом был не очень доволен балансом машины. Так что нам еще есть над чем работать, чтобы подобрать оптимальные настройки для болида.

Безусловно, проводить на трассе как можно больше времени очень важно. Да, конечно, пилоты все равно проводят много времени на симуляторе, проезжая много кругов, но данные с симулятора далеко не всегда совпадают с тем, что происходит на трассе. Вот почему настоящее вождение намного важнее. Макс пропустил первую практику, так что теперь мы немного отстаем, но я уверен, что мы все равно сможем сделать все правильно», – рассказал Хорнер.

В «Ф-1»крыло для буста максималки разрешено только в одном повороте – на домашней трассе Ферстаппена. В остальных болиды сорвет

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