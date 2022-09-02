Серхио Перес: «К квалификации «Ред Булл» нужно прибавлять в скорости»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Да, было сложно. У нас были проблемы с попаданием в трафик, на быстром круге мне помешала одна из «Феррари». Так что я не смог проехать хороший круг на «софте», к сожалению.

Что касается темпа на длинной дистанции – да, уровень износа, как кажется, здесь очень высокий. Так что будет интересно посмотреть на то, что мы сможем сделать за счет стратегии. Но да, к квалификации нам точно нужно прибавлять в скорости.

Соперники из «Феррари» и «Мерседеса» смотрятся очень сильно – так что да, интересно, что мы сможем сделать», – рассказал Перес.

В «Ф-1»крыло для буста максималки разрешено только в одном повороте – на домашней трассе Ферстаппена. В остальных болиды сорвет

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