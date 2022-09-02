Макс Ферстаппен: «Баланс машины был далеко не лучшим, мы точно способны на большее»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

Ферстаппен был вынужден пропустить первую сессию почти целиком из-за поломки болида.

«Да, на нас сказался пропуск первой сессии свободных заездов – и отсутствие практики работы с шинами «софт». Мне кажется, что на «харде» подобрать хороший баланс очень сложно, просто из-за очень низкого уровня сцепления с трассой. При этом первую сессию мы пропустили.

Поэтому в начале второй сессии у нас был не лучший баланс машины. При этом за часовую сессию вы не можете значительным образом поменять баланс. Так что пришлось работать, как есть. Так что да, день прошел не лучшим образом. И мы точно способны на большее.

Честно говоря, находясь за рулем болида (с учетом его поведения) я не был удивлен такому отставанию от «Феррари». Так что да, мы еще определенно можем прибавить во многих вещах», – рассказал Ферстаппен.

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