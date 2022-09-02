Кристиан Хорнер о рыцарстве Ферстаппена: «Не знаю, обращаться ли к тебе «сэр Макс»

Руководитель пошутил на тему рыцарства .

В начале первой практики в Зандворте Хорнер поздравил подопечного с присуждением звания офицера Ордена Оранских-Нассау – аналога рыцарского титула в Нидерландах.

«Привет, Макс, просто хотел поздравить тебя с вчерашней наградой. Не знаю, как к тебе обращаться – сэр Макс, лорд Макс или супер-Макс, но поздравляю от лица всей команды!» – сообщил Хорнер по радио.

«Ха-ха, спасибо, дружище. Зови меня просто Максом, как обычно», – ответил Ферстаппен.

Через несколько минут после разговора лидер сезона завершил сессию из-за поломки.

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