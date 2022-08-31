Макс Ферстаппен: «Не буду выступать в гонках до 40 лет, по крайней мере в «Формуле-1»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что не собирается выступать в «Формуле-1» до 40 лет, как Фернандо Алонсо.

По словам Ферстаппена, он планирует уйти из «Ф-1» гораздо раньше этого срока.

«Меня к этому моменту здесь уже не будет. Я не буду выступать в гонках до 40 лет, по крайней мере в «Формуле-1». Ведь мне также хочется попробовать многие другие вещи. Но да, в «Формуле-1» меня точно ждет еще несколько лет.

Что до подготовки к домашней гонке в Зандворте, то я, честно говоря, уже готов. Да, конечно, я отпраздновал победу в Спа, но сделал это дома. И вне гонок я мало думаю о «Формуле-1», честно говоря. В четверг я сяду на самолет, доберусь до Зандворта, и тогда буду думать о гонке, где постараюсь выступить как можно лучше. А прямо сейчас я уже выполнил всю необходимую работу на симуляторе, чтобы подготовиться к гонке. Мы выпустим машину на трассу в пятницу и там посмотрим, что будем делать дальше», – рассказал Ферстаппен.

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