Гран-при Нидерландов-2022. 1-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 19-й из-за поломки

Зандворт
2 сентября 2022 года
1-я практика
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,455 (28 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,240 (27)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,390 (29)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,474 (31)
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,622 (30)
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,672 (29)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,961 (29)
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,178 (30)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,508 (32)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,608 (28)
11. Мик Шумахер («Хаас») +1,708 (28)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,802 (29)
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,950 (30)
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,019 (27)
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,045 (27)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,079 (17)
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,175 (30)
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,240 (21)
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,259 (7)
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,667 (32)
Болид Ферстаппена сломался после 10 минут 1-й практики перед Гран-при Нидерландов
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