Гюнтер Штайнер: «Приглашение любого гонщика, кроме Хэмилтона и Ферстаппена – риск. Но они в «Хаас» не придут»

Гюнтер Штайнер назвал пилотов «Формулы-1», которых мечтал бы увидеть в «Хаасе».

Руководитель команды считает, что потенциальная замена Мика Шумахера сопряжена с риском, причем это относится ко всем реалистичным опциям для «Хааса», в том числе к Даниэлю Риккардо и Нико Хюлькенбергу.

«Все зависит от ощущений. Стоит ли рисковать, подписывая нового пилота – скажем, , который испытывает трудности в ? Или сохранить того, кого знаете? При удачном раскладе ты будешь выглядеть гером, в ином случае – полным дураком.

Нужно подумать, кто станет лучшим выбором. Если бы я знал, то уже принял бы решение. Все не так просто. Может, Риккардо, если бы он вернулся к своей прежней форме. В любом случае, мы хотим получить лучших пилотов из доступных. Дело не в деньгах. В прошлом году мы попробовали взять двух новичков, когда понимали, что в любом случае не заработаем очки. Одного ( – Sports.ru) больше нет.

Есть Мик. Теперь ему надо потрудиться, чтобы остаться претендентом. Моя работа состоит в том, чтобы выбрать путь с наибольшим потенциалом для «Хааса» и наименьшим риском. Хюлькенберг – это риск, Риккардо – риск. Любой гонщик – риск, кроме и . Но они не придут», – сообщил Штайнер.

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