Валттери Боттас о сходе: «Не такой подарок я хотел получить на день рождения»

Пилот прокомментировал сход с дистанции Гран-при Бельгии, который случился в его 33-й день рождения.

Боттас пытался избежать столкновения с Николасом Латифи и выехал за пределы трассы, где его машина застряла в гравии.

«Не такой подарок я хотел получить на день рождения. Надеюсь, смогу хорошо отдохнуть, прежде чем нужно будет сосредоточиться на подготовке к следующему Гран-при.

У нас был хороший темп, а позиция на трассе давала шансы добиться хорошего результата. Так что я конечно расстроен таким ранним сходом. Я просто оказался не в то время и не в том месте. Я увидел, как Латифи развернуло с левой стороны, и мне нужно было принять меры, чтобы избежать столкновения. К сожалению, меня развернуло на траве, и в итоге машина застряла в гравии. Я попытался сдвинуться с место, но ничего не вышло», – рассказал Боттас.

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