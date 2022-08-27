Серхио Перес о ситуации Риккардо: «Очень легко рассуждать о таких вещах, сидя на диване. Для нас же это жизнь»

Пилот рассказал о том, что сочувствует Даниэлю Риккардо в сложившейся ситуации.

Риккардо и «Макларен» достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по окончании сезона-2022. Австралиец пока не нашел себе места в другой команде и может покинуть «Формулу-1».

«В прошлом я и сам бывал в такой ситуации. Скажу так – порой людям гораздо проще рассуждать о таких вещах, сидя на диване или за компьютером, писать обо всем этом в соцсетях. В то время как для нас это жизнь. Это то, чем мы живем, чем хотим заниматься, и каждый из нас хочет продолжать выступать в «Формуле-1», – рассказал Перес.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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