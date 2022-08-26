MotoGP. «Дукати» подписала контракт с Бастианини на сезон-2023

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«Дукати» объявила состав пилотов на сезон-2023.

Напарником Франческо Баньяи станет гонщик «Грезини» Энеа Бастианини.

Как сообщалось ранее, Джек Миллер покинет команду в конце 2022 года и присоединится к «КТМ».

Бастианини проводит второй сезон MotoGP. На его счету пять подиумов в премьер-классе, в том числе три победы (все три одержаны в 2022-м). Энеа занимает шестое место в текущем чемпионате.

MotoGP. Миллер подписал контракт с «КТМ» и покинет «Дукати»

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