MotoGP. «Дукати» подписала контракт с Бастианини на сезон-2023

«Дукати» объявила состав пилотов на сезон-2023.

Напарником Франческо Баньяи станет гонщик «Грезини» Энеа Бастианини.

Как сообщалось ранее, покинет команду в конце 2022 года и присоединится к «КТМ».

Бастианини проводит второй сезон MotoGP. На его счету пять подиумов в премьер-классе, в том числе три победы (все три одержаны в 2022-м). Энеа занимает шестое место в текущем чемпионате.

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