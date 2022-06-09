MotoGP. Миллер подписал контракт с «КТМ» и покинет «Дукати»

Гонщик проведет ближайшие два сезона в .

Миллер подписал контракт с австрийской командой на 2023 и 2024 годы. Австралиец уже выступал за «КТМ» в классе Moto3 в 2014 году и стал вице-чемпионом. Джек будет напарником Брэда Биндера – таким образом, Мигел Оливейра покинет заводской коллектив.

В нынешнем сезоне Миллер завоевал два подиума и занимает девятую строчку в чемпионате, партнер по «Дукати» опережает его на 16 очков.

Драма в мотогонках: за круг до финиша претендент на титул уже отмечал подиум, потерял три позиции, разрыдался на байке и в боксах

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