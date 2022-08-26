Шарль Леклер: «Хочу запомниться как чемпион в составе «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер порассуждал о мечтах, соперниках и напарниках.

– Какое качество вы бы взяли у Ферстаппена?

– Никакое. Я сосредоточен на себе.

– Сайнс – ваш сильнейший напарник?

– Он в числе сильнейших. У Феттеля был колоссальный опыт, и я стал гонщиком, которым являюсь сейчас, в том числе благодаря вещам, которым меня научил Себ.

– Если бы вы могли посоревноваться с пилотом из прошлого, кого бы вы выбрали?

– Сенну, своего кумира. Правда, не знаю, на каких машинах – его эры или моей.

– Когда вы поняли, что «Феррари» будет конкурентоспособной?

– После поула в Бахрейне. Уже на тестах ощущения были хорошими, но требовалось подтверждение.

– Шарль Леклер хочет запомниться как…

– Как чемпион в составе «Феррари».

– Может, даже не с одним титулом?

– Сначала надо подумать о первом.

– Остались девять гонок [в 2022 году].

– Нужно выиграть их все.

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