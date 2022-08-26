Шарль Леклер: «Хочу запомниться как чемпион в составе «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер порассуждал о мечтах, соперниках и напарниках.
– Какое качество вы бы взяли у Ферстаппена?
– Никакое. Я сосредоточен на себе.
– Сайнс – ваш сильнейший напарник?
– Он в числе сильнейших. У Феттеля был колоссальный опыт, и я стал гонщиком, которым являюсь сейчас, в том числе благодаря вещам, которым меня научил Себ.
– Если бы вы могли посоревноваться с пилотом из прошлого, кого бы вы выбрали?
– Сенну, своего кумира. Правда, не знаю, на каких машинах – его эры или моей.
– Когда вы поняли, что «Феррари» будет конкурентоспособной?
– После поула в Бахрейне. Уже на тестах ощущения были хорошими, но требовалось подтверждение.
– Шарль Леклер хочет запомниться как…
– Как чемпион в составе «Феррари».
– Может, даже не с одним титулом?
– Сначала надо подумать о первом.
– Остались девять гонок [в 2022 году].
– Нужно выиграть их все.
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