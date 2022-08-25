Шарль Леклер о шансах на титул: «Мне нужно сделать то же, что и Феттелю в 2013 году»

Пилот рассказал, что будет до самого конца бороться за чемпионский титул, несмотря на отставание от Макса Ферстаппена.

По мнению Леклера, у него вполне есть шансы стать чемпионом – для этого ему нужно будет выиграть все оставшиеся гонки сезона, повторив достижение 2013 года.

«Первая половина сезона была полна взлетов и падений. Во мне накопилось огромное количество эмоций, что неизбежно ведет к усталости. Так что все эти три недели я просто проводил время с семьей и друзьями, этот отдых мне и правда был нужен.

Как я смотрю на предстоящие гонки? Будем проводить их по одной и постепенно двигаться вперед, как команда. И постараемся выжать максимум из возможностей, которые нам представятся.

Я по-прежнему верю в то, что могу выиграть титул. Да, будет очень сложно, я буду продолжать верить до самого конца. Мне нужно сделать то же, что и Себастьяну Феттелю – когда в 2013 году он выиграл все гонки после летнего перерыва. Да, легче сказать чем сделать, но я сделаю все возможное», – рассказал Леклер.

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