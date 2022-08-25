Риккардо готов взять годичный перерыв: «На данном этапе карьеры «Ф-1» – единственные гонки, которые мне интересны»

Пилот «Макларена» прокомментировал свой будущий уход из британской команды.

Риккардо, который уйдет из «Макларена» в конце сезона, согласившись отказаться от опции на еще один год, также не стал исключать вероятность взять паузу на один сезон – в том случае, если не сможет договориться с другой командой «Формулы-1».

«Понятно, что уходя из команды испытываешь не лучшие ощущения. Но оглядываясь назад я могу смотреть на все это с высоко поднятой головой, если говорить о моем подходе к работе и тому, как я выкладывался ради команды. Наверное, каким-то вещам просто не суждено сбыться.

Вариант взять годичный перерыв? Да, в этом есть смысл. На данном этапе моей карьеры – единственные гонки, которые мне интересны. Я люблю именно «Формулу-1» и если буду выступать в гонках, то вижу себя именно там», – рассказал Риккардо.

Почему «Макларен» платит $21 млн Риккардо за уход? Ответ в этой статистике – разгром от напарника и регресс за два года

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram