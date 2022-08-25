«Мерседес» показал ретро-номера на ливрее для Гран-при Бельгии

«Мерседес» использует особую ливрею на Гран-при Бельгии.
Так команда отмечает 55-летие подразделения «Мерседес-AMG», которое занимается производством спортивных и гоночных автомобилей.
В «Мерседесе» показали, как выглядят номера на ливрее, выполненные в ретро-стиле.
Немецкий коллектив уже обращался к ретро-тематике на Гран-при Германии-2019, который стал для «Мерседеса» провальным.
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