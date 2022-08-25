«Мерседес» показал ретро-номера на ливрее для Гран-при Бельгии

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«Мерседес» использует особую ливрею на Гран-при Бельгии.

Так команда отмечает 55-летие подразделения «Мерседес-AMG», которое занимается производством спортивных и гоночных автомобилей.

В «Мерседесе» показали, как выглядят номера на ливрее, выполненные в ретро-стиле.

Немецкий коллектив уже обращался к ретро-тематике на Гран-при Германии-2019, который стал для «Мерседеса» провальным.

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Фото: твиттер команды «Мерседес»

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