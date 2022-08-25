Фернандо Алонсо: «Все боссы «Альпин», кроме Сафнауэра, знали о моем переходе в «Астон Мартин»

сообщил, что боссы были в курсе его перехода в «Астон Мартин» в 2023 году.

В то же время руководитель французского коллектива Отмар Сафнауэр узнал новости из сообщения «Астон Мартин».

«Все топ-менеджеры «Альпин» и «Рено», кроме Отмара, знали о моем решении до пресс-релиза в понедельник.

Мне позвонили из «Астон Мартин» после объявления об уходе Себастьяна [Феттеля]. Это очень привлекательный проект, с большими инвестициями – строится новая база. Мы можем расти вместе.

Как и при любом решении, риски есть, ни у кого нет хрустального шара. Неважно, финишируешь ты 13-м или выше – ты либо выигрываешь, либо нет», – заявил Алонсо перед .

Фернандо уточнил, кому сообщил о переходе.

«Это правда, Отмар, пожалуй, ничего не знал. Но я сказал [исполнительному директору «Альпин»] Лорану Росси, президенту [ ] Луке де Мео, моим механикам и инженерам до объявления», – приводит слова Алонсо Autosport.

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