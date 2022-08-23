Шумахер получит обновленный «Хаас» на Гран-при Бельгии. В Венгрии новинки опробовал Магнуссен

выступит за рулем обновленного болида «Хааса» на .

До летнего перерыва команда не успела подготовить новинки для обоих пилотов. В Венгрии единственный серьезный пакет обновлений в 2022 году получил .

«Результат работы не похож на провал. Скорее мы попали в яблочко», – высказывался датчанин о модифицированном VF-22.

Все сильные и слабые стороны каждый машины «Ф-1» 2022-го: надежность, стабильность, работа с шинами и влияние новинок

Джовинацци выступит за «Хаас» в двух практиках «Формулы-1»

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