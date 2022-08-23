Шумахер получит обновленный «Хаас» на Гран-при Бельгии. В Венгрии новинки опробовал Магнуссен

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Мик Шумахер выступит за рулем обновленного болида «Хааса» на Гран-при Бельгии.

До летнего перерыва команда не успела подготовить новинки для обоих пилотов. В Венгрии единственный серьезный пакет обновлений в 2022 году получил Кевин Магнуссен.

«Результат работы не похож на провал. Скорее мы попали в яблочко», – высказывался датчанин о модифицированном VF-22.

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