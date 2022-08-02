Кевин Магнуссен: «С обновленным болидом мы скорее попали в яблочко, чем провалились»

Пилот остался доволен работой обновленного болида на , несмотря на то, что не сумел заработать очки.

Магнуссен был вынужден провести внеплановый пит-стоп в начале гонки – пилоту был показан черно-оранжевый флаг из-за повреждения антикрыла, которое в теории могло нести в себе угрозу другим участникам. Из-за пит-стопа Магнуссен откатился в конец пелотона и уже не претендовал на очки.

В Венгрию команда «Хаас» привезла обновленную версию болида, которую журналисты называли «белой «Феррари»:

«Здорово, что мы работаем и обновляем машину, движемся в правильном направлении, и что результат работы новинок не похож на провал. Скорее мы попали в яблочко.

Мы выжали максимум из ситуации по ходу уик-энда, если говорить об объеме полученных данных, проведенных тестах, и я думаю, что мы увидели положительные моменты.

Да, нам нужно чуть больше времени, чтобы выжать максимум из обновленной машины, но по крайней мере мы привезли новинки, которые работают в соответствии с ожиданиями. Мы знаем, что у машины есть потенциал».

Гадали, кто заменит Феттеля? Представьте, это Алонсо – лучшего варианта не было ни у Фернандо, ни у «Астон Мартин»

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