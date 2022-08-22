Николас Латифи: «После смены шасси я могу показывать скорость, которая позволяет остаться в «Ф-1»

Пилот «Уильямса» предлагает оценивать его выступления по последним гонкам.

На Гран-при Великобритании Латифи получил новое шасси и прошел в третий сегмент квалификации. Николас признался, что с тех пор почувствовал себя гораздо увереннее в болиде.

Тем не менее, все три очка команды в нынешнем сезоне завоевал его напарник .

«Я чувствую себя куда комфортнее, понимая, что способен пилотировать в своем стиле, при этом выжимать из машины все, что могу, и показывать скорость, которая, на мой взгляд, позволяет остаться в «Ф-1».

В начале сезона ситуация была другой. Нельзя отрицать, что за последние гонки скорость изменилась. Я оказываю на себя большее давление, но давление всегда есть. Я понимаю, что могу выступать хорошо – думаю, в последних нескольких гонках я это показал.

После Монреаля я чувствовал, что прогресса нет, по сути, ни в чем. Я пытался понять, почему темп всегда такой низкий, и был озадачен и разочарован. Не было очевидных решений. В Сильверстоуне мы поменяли шасси, просто чтобы исключить этот фактор – и скорость появилась.

Я не говорю, что с шасси 100 процентов что-то было не так. Но я на 99,9 процентов убежден, что была какая-то проблема – может, сочетание деталей, их подгонка, может, что-то с шасси. Трудно сказать. Но факт в том, что после Монреаля я был крайне деморализован и не чувствовал машину, а с Сильверстоуна ситуация сильно улучшилась.

Даже если темп неконкурентоспособный, я как минимум чувствую болид и могу пилотировать на пределе. Это главное отличие», – заявил канадец.

Латифи сообщил, что не уделяет чрезмерного внимания слухам о возможных переходах. Предполагается, что Николас уступит место в «Уильямсе» – в числе претендентов называли Ника де Вриса, и Логана Сэрджанта.

«Я могу лишь сосредоточиться на себе. Если думаешь о потенциальных негативных сценариях, это не идет на пользу. В «Формуле-1» всегда что-то происходит, и многие вещи ты не можешь контролировать. Любой гонщик, который скажет, что ему безразлично, обеспечено ли ему место, солжет. Но с таким сталкиваются даже топ-пилоты», – подчеркнул Николас.

Латифи занял последнюю строчку в рейтинге гонщиков от Sports.ru по итогам первой половины сезона:

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