Сэрджант выступит за «Уильямс» в первой практике перед Гран-при США

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Команда «Уильямс» подтвердила участие Логана Сэрджанта в первой практике перед Гран-при США.

Пилот Академии «Уильямса» проводит нынешний сезон в «Формуле-2», где занимает третью строчку в общем зачете. Для Сэрджанта выступление в первой пятничной практике в Остине станет дебютом в «Формуле-1».

За рулем болида Сэрджант заменит Николаса Латифи.

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