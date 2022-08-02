Сэрджант выступит за «Уильямс» в первой практике перед Гран-при США

Команда подтвердила участие Логана Сэрджанта в первой практике перед .

Пилот Академии «Уильямса» проводит нынешний сезон в «Формуле-2», где занимает третью строчку в общем зачете. Для Сэрджанта выступление в первой пятничной практике в Остине станет дебютом в «Формуле-1».

За рулем болида Сэрджант заменит .

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