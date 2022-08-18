Отмар Сафнуаэр не будет менять Алонсо по ходу сезона: «С чего бы? Фернандо – один из главных активов «Альпин»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Отмар Сафнауэр Эстебан Окон Альпин Авто

Отмар Сафнуаэр исключил вариант с уходом Фернандо Алонсо из «Альпин» по ходу сезона.

Со следующего года двукратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Астон Мартин».

Руководитель «Альпин» сообщил, что не собирается заранее освобождать Алонсо от своих обязанностей, чтобы предоставить место другому гонщику.

«Точно нет. С чего бы? Он отличный пилот, выступающий на очень высоком уровне, один из наших главных активов.

Фернандо и Эстебан Окон зарабатывают очки каждый уик-энд, и это может привести к победе над «Маклареном», – заявил Сафнауэр.

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