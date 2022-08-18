Отмар Сафнуаэр не будет менять Алонсо по ходу сезона: «С чего бы? Фернандо – один из главных активов «Альпин»

Отмар Сафнуаэр исключил вариант с уходом из «Альпин» по ходу сезона.

Со следующего года двукратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за .

Руководитель сообщил, что не собирается заранее освобождать Алонсо от своих обязанностей, чтобы предоставить место другому гонщику.

«Точно нет. С чего бы? Он отличный пилот, выступающий на очень высоком уровне, один из наших главных активов.

Фернандо и зарабатывают очки каждый уик-энд, и это может привести к победе над , – заявил Сафнауэр.

Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме

Алонсо тренируется даже на борту личной яхты: у него там беговая дорожка! И правда уплыл в Грецию – подстава для бывшего шефа удалась

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