Отмар Сафнуаэр не будет менять Алонсо по ходу сезона: «С чего бы? Фернандо – один из главных активов «Альпин»

Отмар Сафнуаэр исключил вариант с уходом Фернандо Алонсо из «Альпин» по ходу сезона.
Со следующего года двукратный чемпион «Формулы-1» будет выступать за «Астон Мартин».
Руководитель «Альпин» сообщил, что не собирается заранее освобождать Алонсо от своих обязанностей, чтобы предоставить место другому гонщику.
«Точно нет. С чего бы? Он отличный пилот, выступающий на очень высоком уровне, один из наших главных активов.
Фернандо и Эстебан Окон зарабатывают очки каждый уик-энд, и это может привести к победе над «Маклареном», – заявил Сафнауэр.
Алонсо собрался гонять в «Ф-1» до 44 лет – и это великолепно! Он меняет представление о пилоте-ветеране – ведь до сих пор в топ-форме
Алонсо тренируется даже на борту личной яхты: у него там беговая дорожка! И правда уплыл в Грецию – подстава для бывшего шефа удалась
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram