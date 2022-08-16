Фредерик Вассер: «Проблемы с надежностью стоили «Альфа Ромео» целого состояния в плане очков»

Руководитель «Альфа Ромео» посетовал на проблемы с надежностью.

и Чжоу Гуаньюй восемь раз не добирались до финиша в нынешнем сезоне – во многом из-за поломок. Тем не менее, занимает шестую строчку в Кубке конструкторов после девятого места в прошлом году.

«Я считаю, что мы сделали шаг вперед. Есть прогресс по частой скорости благодаря ряду факторов. Как всегда бывает, дело не в чем-то одном: «Феррари» прибавила по части двигателя, мы – по части шасси, Валттери и Чжоу выступают хорошо.

Что касается результатов, есть проблемы с надежностью. Они стоили нам целого состояния в плане очков. На каких-то этапах мы были в хорошей форме – к примеру, в Джидде или Сильверстоуне, в ряде случаев это относится и к Чжоу.

Очень обидно, для борьбы в чемпионате [это плохая новость]. Но что есть, то есть. Надо просто решить проблемы перед второй частью сезона», – заявил Вассер.

Тем не менее, глава швейцарской команды позитивно оценивает работу в межсезонье:

«Наверное, никто не ожидал такого результата в первой же квалификации (Боттас стал шестым – Sports.ru). Мы все слегка удивились, потому что машина абсолютно новая, сравнивать было не с чем. Все команды развивались вслепую.

Хотя нет, «удивились» – неправильное слово. Я знал, что мы прикладываем большие усилия при подготовке к 2022 году и ожидал чего-то такого. Это приятно».

Чжоу Гуаньюй: «В первой половине сезона было слишком много аварий – тут я даже перевыполнил план»

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