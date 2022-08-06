Чжоу Гуаньюй: «В первой половине сезона было слишком много аварий – тут я даже перевыполнил план»

Пилот поделился мнением о том, как для него сложилась первая половина дебютного сезона в «Формуле-1». На данный момент Чжоу занимает 17-е место в общем зачете, заработав в прошедших гонках 5 очков.

«В целом я очень доволен (первой половиной сезона). Если говорить о том, сумел ли я кого-то удивить – ну, попадание в третий сегмент квалификации точно стало для меня сюрпризом. Ведь это мой первый сезон и по ощущениям мне не казалось, что у меня будет такая возможность. Так что да, это стало неплохим достижением.

С другой стороны, теперь я и сам жду от себя большего, ведь хоть я и остаюсь новичком в «Формуле-1», вылет из борьбы по итогам первого сегмента теперь меня каждый раз расстраивает.

В начале года я нормально к этому относился, но теперь, по ощущениям, выход во второй сегмент всегда является задачей минимум, хотя конкуренция и плотность в пелотоне только выросла.

Думаю, я добился всего, чего хотел (в первой половине сезона). Может быть, где-то я даже перевыполнил план – например, сходов и аварий было слишком много (смеется). Таких вещей мне точно не хотелось видеть. И мне нужно прибавлять.

В первую очередь – на стартах гонок. У нас вообще есть проблема со стартами, как у команды в целом. На старте машина порой работает слишком нестабильно и непредсказуемо. В этом нужно прибавлять. И я надеюсь, что скоро мы сможем исправить положение», – рассказал Чжоу.

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