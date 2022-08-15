Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Шумахер достоин лучшей машины, чем «Хаас»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о перспективах Мика Шумахера в 2023 году.
Пилот «Хааса» еще не обеспечил себе место в «Формуле-1» на сезон-2023.
«В этом году он показал свои способности. Он достоин лучшей машины, чем «Хаас».
Если по какой-либо причине с другой командой не срастется, придется провести еще сезон в «Хаасе». Если Мик не получит другой кокпит, «Хаасу» не отыскать лучшего пилота.
Год без «Формулы-1» станет для Мика фатальным. Но я очень удивлюсь, если так случится. Он демонстрирует безупречную работу, и руководители это видят. Более того, он привносит в команду громкое имя. Если коллективу нужен молодой пилот, лучшего выбора, чем Мик Шумахер, нет», – убежден Штук.
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