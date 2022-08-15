Экс-пилот «Ф-1» Штук: «Шумахер достоин лучшей машины, чем «Хаас»

Бывший гонщик «Формулы-1» поделился мнением о перспективах Мика Шумахера в 2023 году.

Пилот «Хааса» еще не обеспечил себе место в «Формуле-1» на сезон-2023.

«В этом году он показал свои способности. Он достоин лучшей машины, чем «Хаас».

Если по какой-либо причине с другой командой не срастется, придется провести еще сезон в «Хаасе». Если Мик не получит другой кокпит, «Хаасу» не отыскать лучшего пилота.

Год без «Формулы-1» станет для Мика фатальным. Но я очень удивлюсь, если так случится. Он демонстрирует безупречную работу, и руководители это видят. Более того, он привносит в команду громкое имя. Если коллективу нужен молодой пилот, лучшего выбора, чем , нет», – убежден Штук.

Ральф Шумахер о будущем Мика в «Хаасе»: «На рынке есть пилоты «Ф-2», у которых есть деньги. Например, Другович»

Наш рейтинг гонщиков «Формулы-1» перед большим перерывом: Хэмилтон преследует Ферстаппена и Леклера, Шумахер – предпоследний

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram