Джордж Расселл: «На стартах чувствую себя гораздо увереннее. В «Уильямсе» меня часто прокатывали на первых кругах»

Пилот Джордж Расселл рассказал о прогрессе на стартовых кругах гонок.

В Расселл стабильно переигрывал напарников в квалификациях, но терял позиции на стартах. В «Мерседесе» начальные стадии заездов выходят у британца лучше.

«Я чувствую себя гораздо увереннее. После пары гонок я в каком-то смысле вернулся ко временам, когда выступал в младших сериях, ощущения стали более естественными. В первые три сезона казалось, что меня часто прокатывают на первых кругах. Сейчас я вернулся к нормальному уровню уверенности.

Мы как команда здорово проводим старты. Льюис [Хэмилтон] традиционно считается одним из лучших гонщиков на старте, если говорить о том, как он срывается с места. И со статистической точки зрения мы на первом и втором местах в нынешнем сезоне. Это большой плюс.

В «Уильямсе» у нас была очень быстрая квалификационная машина, однако гоночный темп оказывался хуже. В квалификациях я чувствовал себя очень уверенно, но [в гонках] соперники могли расположить болид лучше благодаря чуть большему сцеплению, прижимной силе.

Пожалуй, в этом сезоне я впервые ввязался в настоящую борьбу в Барселоне – с Максом [Ферстаппеном]. Напомнило гонки в «Ф-2» и «Ф-3», ощущения были естественными. В «Уильямсе» мне тоже этого хотелось, но потенциала не хватало, мы постоянно оказывались в невыгодном положении», – сообщил Джордж.

Джордж Расселл: «По-прежнему верим, что еще будем бороться за победы в этом сезоне»

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