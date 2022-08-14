Гельмут Марко: «У Цуноды есть потенциал для побед в гонках. Для титулов должны сложиться многие факторы»

Советник Гельмут Марко высказался о работе с психологом и будущих победах.

В программе «Ред Булл» считают, что излишняя эмоциональность пилота мешает прогрессу.

– Помогает ли Цуноде работа с психологом?

– Да, но Цунода – не единственный гонщик с таким проблемами, тут нет ничего особенного.

Юки очень эмоционален, и для японского пилота это необычно. Тем не менее, в какой-то момент его выкрики по радио зашли слишком далеко. Материться по-английски он научился в [в «Формуле-2»]. Но ругаться посередине поворота – не очень здорово, ты замедляешься. Мы объяснили ему это.

Кроме этого, инженер ничего не может поделать, когда получает обратную связь вроде «чертова ###### машина». Нам надо понять, как именно ведет себя болид.

– У меня сложилось впечатление, что людям это нравится, ведь он такой, какой есть.

– Да. У Юки своего рода культовый статус среди нас.

– Есть ли у него потенциал стать чемпионом мира?

– У него есть потенциал для побед в гонках. В конечном счете, такова цель нашей юниорской программы. Для чемпионств должны сложиться многие факторы. Гонщику приходится выходить на новый уровень как личности и вести за собой команду в критический момент.

Марко также сравнил Цуноду с напарником :

«Юки уже на его уровне, если говорить о скорости на одном круге. В гонках все не так хорошо».

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