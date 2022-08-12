Тото Вольфф: «Не общался с Пересом или другими пилотами по поводу замены Хэмилтона, это полная фигня»

Исполнительный директор «Мерседеса» не ищет замену .

Контракт семикратного чемпиона «Формулы-1» истекает в конце 2023 года. Вольфф заявил, что Льюис не станет разрывать соглашение досрочно, и опроверг слухи о возможном приглашении из . Более того, Тото рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Хэмилтоном и считает пару пилотов лучшей в пелотоне.

– Насколько трудным получился старт сезона для Льюиса? В какой-то момент появился слух, что вы ищете замену, в том числе рассматриваете Переса, чтобы уберечь себя от неожиданностей.

– Это полная фигня, я никогда не звонил Серхио. Он хороший парень, я его уважаю, но я не обсуждал с ним это и не контактировал с любым другим пилотом.

Льюис и я всегда хотели добиваться прогресса и работать вместе, даже с учетом не столь впечатляющего начала сезона. Мы уже пару месяцев разговариваем о том, что можем работать еще, может, пять или десять лет. Все эти слухи – неправда.

– Верно ли, что на некоторых уик-эндах, к примеру, в Джидде и Имоле, Льюис выбирал весьма радикальные настройки, чтобы компенсировать недостатки болида?

– Было важно опробовать радикальные решения – хотя бы затем, чтобы подтвердить, что они не работают. В прошлом декабре мы боролись за титул, а через четыре месяца наши цели оказались совсем другими. Поэтому все мы, от гонщиков до инженеров, пытались понять, что можно сделать. Такие задачи не решает один человек или один отдел – надо работать вместе. Каждый внес свой вклад.

– Удивила ли вас скорость Расселла, которую он показывал с первой же практики сезона?

– Нет. Те, кто следят за младшими сериями, понимают, что есть молодые ребята, в которых есть что-то особенное. Джордж входит в эту группу – где-то из пяти гонщиков.

– Считаете, у вас лучшая пара пилотов на решетке?

– Да, в этом плане у меня ни разу не появлялись сомнения, даже в трудные дни. С гонщиками у нас никогда не было проблем.

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