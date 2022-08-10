Льюис Хэмилтон о завершении карьеры: «Не буду ждать момента, когда у меня кончится топливо»

Пилот Льюис Хэмилтон рассказал, что решение завершить карьеру не подтолкнуло его самого к тому, чтобы задуматься о том же.

По словам Хэмилтона, он намерен провести в «Формуле-1» еще несколько лет.

«Думаю, решение Себа стал напоминанием, что сейчас я и сам нахожусь на том этапе своей карьеры, когда люди, с которыми я вместе начинал эту карьеру и с которыми боролся все эти годы, начинают уходить. Не успеем оглянуться, и Фернандо тоже здесь уже не будет. И кто тогда останется? Полагаю, самым старым буду я. Хотя я бы не сказал, что из-за этого у меня самого появляются мысли о завершении карьеры.

Я думаю о том, как нам улучшить машину. О том, какие шаги нам нужно предпринять, чтобы наша команда вновь начала побеждать, какой путь нам нужно пройти, чтобы вновь стать чемпионами?

Какие шаги нам нужно предпринять, чтобы все в нашем спорте объединились и мы смогли начать делать больше, продвигая идею многообразия. И когда я думаю о том, сколько топлива осталась у меня в баках, я понимаю, что у меня есть вещи, за которые нужно бороться, и что мне еще многое предстоит сделать.

Но для завершения карьеры я не будут ждать момента, когда у меня кончится топливо. Думаю, я не буду ждать, пока полностью выгорю, чтобы завершить карьеру. Но надеюсь, что у меня еще есть время», – рассказал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон ворвался в крупнейшую сделку США по покупке спортивной команды: $4,65 млрд за клуб НФЛ, который уже 5 лет без плей-офф

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