Кристиан Хорнер: «Вольффа легко завести, спровоцировать. Иногда это на него влияет»

Руководитель рассказал, что никогда не испытывал личной неприязни к боссу .

По словам Хорнера, в их перепалках нет ничего кроме обычного соперничества двух команд:

«В этом нет ничего личного! Тото есть Тото. В «Мерседесе» он проделал просто феноменальную работу. И понятно, что он пришел в «Формулу-1» с другим опытом, другим бэкграундом, у него был очень богатый опыт работы в финансовой сфере.

И да, как вы сами можете видеть, его очень легко спровоцировать, завести. Иногда это на него влияет. И в этом случае всегда интересно посмотреть, как люди начинают реагировать, оказавшись в такой ситуации. Ведь в прошлом году они впервые оказались в условиях очень напряженной борьбы. И когда ты видишь, как твой оппонент (с расстройства) швыряет наушники на пол, ты понимаешь, что тебе удалось его достать.

Считаю ли я себя лучшим руководителем, чем Тото? Об этом не мне судить. Я сосредоточен на своей работе, а судить о том, кто лучше или хуже, должны вы – кто смотрит со стороны. Я сосредоточен на своей работе, а Тото на своей».

Хорнер добавил, что никогда не обращал внимания на общественное мнение и что оно в любом случае никак на него не влияет:

«Если тебя беспокоят такие вещи – значит, эта работа просто не для тебя. Моя задача – как можно лучше выполнять свою работу для команды и людей, которых я представляю. Сомневаюсь, что сэра Алекса Фергюсона, например, когда-либо волновало мнение о себе менеджеров других команд АПЛ.

Мой приоритет – делать все возможное для людей, которых я представляю. Будь то общение с промоутерами, ФИА, переговоры с нужными нам акционерами или спонсорами, моя задача – делать максимум с учетом имеющихся в нашем распоряжении инструментов».

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