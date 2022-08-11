Тото Вольфф: «Мерседес» не пригласил бы Расселла, если бы не верил в его титул в будущем»

Исполнительный директор «Мерседеса» верит, что способен стать сильнейшим гонщиком «Формулы-1».

«Джордж развивается как чемпион, и он уже становился чемпионом в младших категориях – как новичок в «Ф-3» и «Ф-2». Мы никогда не пригласили бы его в «Мерседес», если бы не верили, что он может стать чемпионом мира в будущем», – заявил австриец.

Тото убежден, что поул в Венгрии станет далеко не последним для Расселла:

«Это первый поул Джорджа, момент навсегда останется особенным. Но Джордж демонстрировал невероятные выступления в младших сериях, а также в Спа в прошлом году под дождем. Это лишь одно из многих достижений, которые ждут впереди».

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