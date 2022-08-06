Тото Вольфф: «В течение двух лет в «Ф-1» появится пять команд, способных выигрывать гонки – еще через три года они будут бороться за титул»

Исполнительный директор считает, что в ближайшие годы ситуация в «Формуле-1» выровняется и за победы начнут бороться до пяти команд.

Нынешний технический регламент будет действовать до 2026 года, после чего должна будет перейти на новые двигатели. При этом регламент в отношении конструкции аэродинамики должен остаться неизменным:

«Пока судить рано. Но я считаю, что в условиях потолка бюджетов компактность команд в «Ф-1» повысится. В течение двух лет у нас появятся пять команд, способных выигрывать гонки, а еще через три года пять команд смогу бороться уже за титул».

Вольфф также видит положительную динамику развития «Формулы-1» в том, что чемпионат начинает привлекать новых производителей и новые команды. Так, в 2026 году к «Ф-1» как минимум в качестве производителей должны присоединиться «Порше» и . «Порше» почти наверняка будет сотрудничать с «Ред Булл» – сообщалось, что немецкая компания готовится выкупить 50% акций гоночной компании «Ред Булл»:

«На самом деле уже является производителем двигателей – они используют технологии «Хонды». И пока не совсем ясно, как в этой ситуации «Порше» собирается все это наследовать. Но приход «Порше» и «Ауди» – это, без сомнения, очень хорошие новости. Надеюсь, что условия нового моторного регламента будут определены к сентябрю».

«Макларен» сносит трансферный рынок «Ф-1» и всего мира гонок: набрал минимум троих под смену Риккардо. Грядет суд

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram