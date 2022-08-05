Рост доходов «Формулы-1» за второй квартал 2022 года составил 49% в сравнении с показателями прошлого года

выпустила финансовый отчет, согласно которому доходы серии во втором квартале 2022 года значительно выросли относительно показателей прошлого года.

Рост доходов в первую очередь связан со стабилизацией ситуации и постепенным ослаблением ограничений, введенных в пандемию.

Во втором квартале 2021 года выручка «Формулы-1» составляла $501 млн, в то время как в 2022 году за тот же период показатель вырос до отметки в $744 млн.

Основную часть этой суммы составляют доходы от деятельности по продвижению гонок, продажи прав на телетрансляции и спонсорские соглашения. Рост доходов по этой статье составил 35% - с $464 до $678 млн.

В итоге от показателя в $43 млн операционных расходов за второй квартал 2021 года в этом году за этот же период «Формула-1» вышла в плюс на $49 млн.

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