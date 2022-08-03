Джо Сейвард: «Возможно, срок действия опции «Альпин» на контракт Пиастри истек в полночь 1 августа»

Британский журналист Джо Сейвард намекнул, что срок действия контрактных обязательств с «Альпин» мог истечь 31 июля.

Таким образом, у команды в данный момент нет возможности автоматически продлить сотрудничество с Пиастри и подписать с ним контракт.

По словам Сейварда, срок действия опции истек по окончании 31 июля – буквально за несколько часов до того, как объявил о своем решении перейти в . В том случае, если бы в активировали опцию продления соглашения, Пиастри в данный момент по-прежнему находился на контракте во французской команде, как минимум в качестве резервного пилота.

«Может быть (только может быть) срок действия опция «Альпин» на контракт Пиастри истек в полночь в это воскресенье (с 31 на 1 число). И на тот момент в «Альпин» были уверены, что Алонсо остается…Через девять часов Алонсо объявил о сделке с «Астон Мартин». Так что теперь, возможно, «Альпин» придется искать какого-то другого гонщика на сезон-2023», – написал Сейвард.

Сменщик Алонсо взбунтовался – отказался от места Фернандо в «Ф-1». Он шел путем Расселла и Леклера, на него претендовали еще две команды

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram