Макс Ферстаппен о победе на Гран-при Венгрии: «Наш главный стратег сохраняла полное спокойствие, она очень хороша в своем деле»

Пилот отметил вклад главного стратега команды в победу на Гран-при Венгрии.

Должность главного гоночного стратега в «Ред Булл» занимает Хана Шмидц.

«Конечно, стратегия очень важна в борьбе за победу в чемпионате. Вы не можете позволить себе много ошибок (если хотите добиться успеха). Разумеется, очень сложно всегда принимать правильные решения, скажем так. Но мне кажется, что в нашей команде работают отличные ребята.

На Гран-при Венгрии Ханна, наш главный стратег, невероятным образом сохраняла полное спокойствие. Да, она очень хороша в своем деле.

Мы знаем, что в целом у нас быстрая машина, но по ходу гонки «Феррари» тоже была очень быстра. Соперники просто ошиблись с выбором в пользу шин «хард». И мы тоже можем стать лучше во многих областях.

Конечно, победа после старта с десятой позиции – это очень хороший результат. Но нам еще многое предстоит проанализировать», – рассказал Ферстаппен.

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