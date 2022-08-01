«Феррари»: «Гран-при Венгрии не оправдал ожиданий. Мы проанализируем, что пошло не так, и постараемся прибавить»

В «Феррари» высказались после провала на .

Лидер команды занял шестую строчку, финишировал четвертым.

«Вчерашняя гонка не оправдала ожиданий, мы это знаем. Мы как команда обсудим ее, проанализируем, что пошло не так, и постараемся прибавить.

Мы не останавливаемся. Базы закрываются на летний перерыв через неделю, и мы нацелены на то, чтобы максимально использовать оставшееся время», – говорится в сообщении Скудерии.

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