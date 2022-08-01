«Феррари»: «Гран-при Венгрии не оправдал ожиданий. Мы проанализируем, что пошло не так, и постараемся прибавить»

В «Феррари» высказались после провала на Гран-при Венгрии.
Лидер команды Шарль Леклер занял шестую строчку, Карлос Сайнс финишировал четвертым.
«Вчерашняя гонка не оправдала ожиданий, мы это знаем. Мы как команда обсудим ее, проанализируем, что пошло не так, и постараемся прибавить.
Мы не останавливаемся. Базы закрываются на летний перерыв через неделю, и мы нацелены на то, чтобы максимально использовать оставшееся время», – говорится в сообщении Скудерии.
Великие оправдания «Феррари» за шинный самобой с потерей победы: план был в порядке, виноваты погода, болид и смелый пит-стоп Ферстаппена
Ферстаппен оторвался от Леклера на 80 очков в чемпионате
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram