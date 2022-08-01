Льюис Хэмилтон: «Ферстаппен стартовал 10-м, развернулся и победил. Это говорит все о болиде «Ред Булл»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оценил мощь болида .

выиграл , несмотря на поломку в квалификации, которая привела к десятой стартовой позиции, и ошибку в гонке.

«Если посмотреть на гонку Макса, он стартовал десятым, развернулся и все равно победил. Это говорит все о его машине», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон побеждал в каждом из своих 15 сезонов в «Формуле-1». Британец рассчитывает, что будет выигрывать Гран-при и в 2022 году:

«Я надеюсь. Мы трудимся над этим: в этот уик-энд шансы на победу были, Джордж [Расселл] завоевал поул. Если бы мы оба стартовали в группе лидеров, то смогли бы чуть лучше сработать как команда, поддержать друг друга в плане стратегии.

Если получится показывать такой темп во второй половине сезона, то, конечно, мы сразимся с этими парнями».

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