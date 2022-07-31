Льюис Хэмилтон: «Надеялся на дождь, чтобы бросить вызов Ферстаппену»

Пилот «Мерседеса» прокомментировал второе место в Венгрии.

Хэмилтон опередил напарника на заключительном этапе Гран-при и уступил лишь из .

«В начале гонки у меня определенно возникли проблемы, и я не был уверен, что догоню этих ребят. Но понемногу я стал чувствовать себя комфортнее в плане баланса, а также хорошо провел старт.

Хочу отметить свою команду, которая трудится и не сдается по ходу сезона, который пока складывался тяжело. Подиум обеими машинами – это нечто особенное. Джорджу сегодня не повезло.

У соперников по-прежнему преимущество, но мы приближаемся, это видно. Мы знаем, что скорость есть, и это прекрасная новость перед перерывом. Надеюсь, во второй части сезона мы еще прибавим и начнем сражаться с лидерами.

В конце я надеялся на дождь, чтобы бросить вызов Максу, но круги заканчивались. Если бы мы провели квалификацию лучше, если бы с DRS было все в порядке, мы бы претендовали на победу. Но я очень и очень доволен», – заявил семикратный чемпион мира.

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