Леклер получил последние разрешенные коробку передач и выхлопную систему. Следующие замены приведут к штрафу

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«Феррари» установила восьмую выхлопную систему и четвертую коробку передач на болид Шарля Леклера перед Гран-при Венгрии.

Таким образом, Леклер снова находится на грани штрафа за перерасход компонентов. Следующие замены данных элементов приведут к потере мест на решетке. Также четвертую коробку передач использует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Леклер начал Гран-при Канады с конца решетки из-за моторного штрафа.

В аварии Леклера виноват только он сам: въехал в поворот на 20 км/ч быстрее обычного и слишком долго давил на тормоз после

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