Леклер получил последние разрешенные коробку передач и выхлопную систему. Следующие замены приведут к штрафу

установила восьмую выхлопную систему и четвертую коробку передач на болид перед Гран-при Венгрии.

Таким образом, Леклер снова находится на грани штрафа за перерасход компонентов. Следующие замены данных элементов приведут к потере мест на решетке. Также четвертую коробку передач использует пилот .

Леклер начал с конца решетки из-за моторного штрафа.

В аварии Леклера виноват только он сам: въехал в поворот на 20 км/ч быстрее обычного и слишком долго давил на тормоз после

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