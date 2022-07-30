Инженер «Альфа Таури»: «Мы бы не смогли поднять машину на 20 мм, конструкция подвески на это просто не рассчитана»

Руководитель отдела разработки болида Гийом Дезоту объяснил, почему не стоит менять технический регламент на следующий сезон.

По словам инженера, смена регламента в отношении конструкции днища болида на данном этапе приведет к тому, что большинству команд придется с нуля переделывать свои машины. Что будет крайне трудно сделать в условиях действия ограничения бюджетов:

«Сейчас мы находимся на временном отрезке, когда определяются ключевые параметры болида следующего года. Каким будет объем топлива? Каким должно быть оптимальное распределение веса на болиде?

Если прямо сейчас начать менять регламент, влияющий на аэродинамику, командам будет очень непросто. Ведь сначала нужно понять, как эти изменения вообще повлияют на поведение болида. И в данном случае командам нужно будет оценить все перечисленные параметры и определиться, можем ли мы снизить объем топлива, можем ли позволить изменить параметры распределения веса и так далее.

Если же регламент будет постоянно меняться, некоторые решения, уже принятые ранее, вы не сможете изменить, будет уже слишком поздно. А проект нового шасси для 2023 года будет выпущен буквально через пару недель».

Дезоту согласился с тем, что внесение поправок в регламент в отношении конструкции днища может вынудить команды прямо сейчас строить новые шасси с нуля:

«Да, пожалуй. Если вы поднимите края днища с целью снизить уровень прижимной силы болида, это очень многое изменит. Особенно это касается поведения машины в поворотах. То, какое количество энергии будет передаваться на колеса, каким будет поведение подвески.

Это изменит рабочий диапазон подвески, потому что вам, вероятно, будет нужно иметь возможность еще сильнее приподнять машину. Если бы нам прямо сейчас сказали поднять машину на 20 мм, чтобы установить более толстую нижнюю планку, мы бы не смогли этого сделать. Потому что конструкция подвески на это просто не рассчитана. Все области проекта болида связаны друг с другом. И когда вы меняете один параметр, это напрямую влияет на другие».

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