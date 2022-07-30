«Формула-1» запустила кампанию по борьбе с оскорблениями в соцсетях и оффлайн

объявила об инициативе Drive It Out, направленной на борьбу с любыми формами оскорбления в сети и оффлайн.

Серия признала, что порой страсть к гонкам заходит слишком далеко и трансформируется в вербальные и онлайн-оскорбления в адрес фанатов, журналистов, ведущих и пилотов. Кампанию поддержали команды, гонщики, глава «Ф-1» и президент ФИА Мохаммед бен Сулайем.

«Противостояние и соперничество – важнейшие составляющие «Формулы-1», как и уважение. Уважение к конкурентам. Уважение к фанатам. Уважение ко всей семье «Ф-1». Оскорблениям любого рода нет места в «Ф-1».

Мы выступаем вместе и просим вас присоединиться и устранить такое поведение из спорта и общества. Наш долг – указать на это и заявить: хватит.

Те, кто прячется за социальными сетями и выражает оскорбительные и неуважительные взгляды, не являются нашими фанатами. Если вы не можете общаться с уважением, не будьте частью нашего спорта», – говорится в сообщении «Ф-1».

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