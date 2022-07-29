Шарль Леклер: «Для титула придется выиграть все гонки. Если Ферстаппен не соберет все баллы за лучшие круги, я могу победить»

Пилот «Феррари» рассказал, как может обыграть в 2022 году.

Леклер отстает от гонщика на 63 очка. Это означает, что для чемпионства Ферстаппену достаточно занимать вторые места во всех оставшихся гонках и забирать очки за быстрейшие круги. Шарль отметил, что без баллов за лучшие круги ситуация кардинально меняется.

«Может, люди посчитают, что я спятил, но я знаю, что, исходя из статистики, если я выиграю все гонки, а Макс финиширует вторым и не будет каждый раз показывать лучший круг – я видел это в твиттере – то мы по-прежнему можем выиграть чемпионат.

Так что мне просто придется выиграть все оставшиеся гонки. Будет непросто, но такой у нас настрой. В противном случае можно оставаться дома. В «Ф-1» меня мотивируют победы, и я буду верить до конца», – сообщил Шарль в интервью RTBF.

Ферстаппену для титула достаточно приезжать вторым с лучшим кругом в оставшихся гонках сезона

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