Карлос Сайнс: «Феттель – одна из причин, по которой я влюбился в «Ф-1», ориентир на трассе и за ее пределами»

Гонщик Карлос Сайнс назвал своим примером для подражания.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» и пилот завершит карьеру по окончании сезона. В 2021 году Сайнс заменил Феттеля в «Феррари».

«Спасибо, Себ!

Провести все эти годы рядом с таким человеком было абсолютным удовольствием и большой честью. Без сомнения, ты стал одной из причин, по которой я влюбился в этот спорт. Ты всегда был одним из моих главных ориентиров – на трассе и за ее пределами.

Я буду всегда ценить каждый момент, проведенный вместе, и с нетерпением жду новых. Я уверен, что следующая глава станет такой же захватывающей и насыщенной, как и предыдущая, и искренне желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем.

Закончим же сезон на высокой ноте – настоящей борьбой на трассе!» – написал Сайнс в инстаграме.

Отец пилота Скудерии и легенда ралли Карлос Сайнс-старший также поделился мыслями:

«Поздравляю с великолепной карьерой, Себ. Настоящая легенда этого спорта! Наилучшие пожелания на будущее 💪🏼💪🏼».

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