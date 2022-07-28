Технический директор «Макларена» о проблеме галопирования болидов: «С внедрением гало многие тоже были не согласны»

Технический директор поделился мнением о подходе к решению вопроса о том, чтобы избавиться от эффекта галопирования болидов.

В данный момент мнения команд по данному вопросу разделились – и большинство участников чемпионата не поддерживают идею внесения поправок в технический регламент, чтобы исключить возможность возникновения эффекта галопирования за счет изменения конструкции днища болидов.

В то же время Ки косвенно сравнил текущую ситуацию с тем, когда несколько лет назад в «Формуле-1» решался вопрос обязательного внедрения защитного каркаса гало. На момент принятия решения многие пилоты и команды выступали против появления гало, но с годами изменили свою точку зрения – особенно после того, как сразу несколько гонщиков (наиболее запоминающимися стали аварии Ромена Грожана и Чжоу Гуаньюя) смогли выжить исключительно благодаря гало.

«В данном случае я проведу сравнение, которое многим может показаться странным – я сравню это с тем, что было с гало. Понятно, что гало – это совершенно другой проект. И мы знаем, насколько он важен с точки зрения безопасности пилотов.

Но и тогда, если вы помните, было очень много не согласных с идеей внедрения гало – люди говорили, что гало выглядит ужасно, что этому не место в «Формуле-1» и так далее. Что все и так понимают, что гонки опасный вид спорта.

И посмотрите, что мы имеем сейчас, спустя несколько лет с момента использования гало. И как мы все благодарны за внедрение гало, учитывая несколько инцидентов, которые мы видели на треке. Да, ситуация с галопированием (и перегрузками пилотов) не столь критическая, безусловно. Но в целом ситуации похожи.

Так почему бы просто не исправить ситуацию? Если базовая идея (конструкции болидов) несет в себе риск для участников, от этой идеи нужно избавляться. И командам в условиях действия ограничения бюджетов приходится тратить деньги на исследования, на поиск способов устранения этой проблемы. Да, от проблемы можно избавиться и без таких изменений, но проблема от этого не исчезнет. Так почему бы не принять разумное решение? Из соображений безопасности», – рассказал Ки.

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