Лео Туррини: «Поведение Леклера напомнило о Шумахере после схода на Гран-при Монако-1996»

Известный итальянский журналист Лео Туррини сравнил с .

Туррини отметил поведение Леклера после аварии на Гран-при Франции и заявил, что Скудерия находится на верном пути, хотя шансы на титул в нынешнем сезоне иллюзорны.

«Мы еще не готовы. Говорю это как влюбленный феррариста, размышляющий о своей команде. Мы пока не готовы, хотя путь начался лишь недавно.

Да, болид «Феррари» 2022 года очень хорош. К сожалению, он хрупкий, но конкурентоспособный на всех типах автодромов. Это говорят цифры.

Мы еще не готовы. Я без ума от Карлетто [Леклера], даже камни об этом знают. Я считаю его выдающимся талантом и уверен, что он ознаменует целую эпоху. В то же время в нынешнем сезоне Леклер допустил две серьезные ошибки, а Ферстаппен – ноль.

Больно было видеть грустного парня после гонки, однако я оценил его искренность. Леклер гораздо лучше радикальных фанатов, которые, надеюсь, вскоре забудут о «Формуле-1». Его поведение напомнило мне об эпизоде с Шуми в Монте-Карло в 1996 году. Он стартовал с поула и вылетел с трассы на первом круге, после чего вышел к журналистам и взял всю вину на себя, защитив команду о каких бы то ни было подозрений.

Мы еще не готовы. Мы неделями ломаем голову над командными ошибками. Тем не менее, пит-стоп блестящего Сайнса во Франции, пусть и неизбежный, вышел каким угодно, только не образцовым. Предстоит привыкнуть к напряжению, которое испытывает лидер.

Мы еще готовы, как показывает отсутствие надежности, испытавшее на прочность мою и вашу печень.

Несмотря на все сказанное, я по-прежнему убежден, что мы на верном пути. Полагаю, это случится не в нынешнем году. Но необходимо собрать все воедино, использовать лучшие ресурсы, начиная с Леклера, сразиться в политической борьбе за абсурдные реформы регламента-2023. Надеюсь, [президент ] Джон Элканн это сделает», – написал Туррини в своем блоге.

Ярость Леклера из-за ошибки и полета в стену вместо победы – тяжелое дыхание, злобный крик. Такого Шарля мы еще не слышали

Сход Леклера с 1-го места, триумф Ферстаппена, лучшая гонка «Мерседеса» в 2022-м, команды сражаются с изменениями регламента и другие события Гран-при Франции

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram