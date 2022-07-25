ФИА заявила, что у Переса и Расселла была одинаковая информация на рестарте

Международная автомобильная федерация (ФИА) ответила на критику со стороны пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
Перес пропустил гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на заключительных кругах Гран-при Франции. Обгон произошел в момент окончания режима машины безопасности. После гонки Чеко заявил, что получил неверное сообщение, а также предположил, что у Расселла была другая информация, которая позволила лучше подготовиться к рестарту.
«Второе сообщение об окончании режима виртуальной машины безопасности было послано из-за проблемы с оборудованием, что привело к автоматическому переключению на запасные системы. Они сработали именно так, как должны были в данной ситуации.
Всем командам одновременно предоставили одинаковую информацию», – сообщили в ФИА.
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