ФИА заявила, что у Переса и Расселла была одинаковая информация на рестарте

Теги Гран-при Франции ФИА Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Джордж Расселл Авто

Международная автомобильная федерация (ФИА) ответила на критику со стороны пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Перес пропустил гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла на заключительных кругах Гран-при Франции. Обгон произошел в момент окончания режима машины безопасности. После гонки Чеко заявил, что получил неверное сообщение, а также предположил, что у Расселла была другая информация, которая позволила лучше подготовиться к рестарту.

«Второе сообщение об окончании режима виртуальной машины безопасности было послано из-за проблемы с оборудованием, что привело к автоматическому переключению на запасные системы. Они сработали именно так, как должны были в данной ситуации.

Всем командам одновременно предоставили одинаковую информацию», – сообщили в ФИА.

Серхио Перес о проигрыше Расселлу: «Я получил неверное сообщение о завершении режима виртуальной машины безопасности»

Гельмут Марко: «Перес проспал момент рестарта»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные